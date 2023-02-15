В Курске реконструируют памятник "Скорбящая мать"

В мэрии пояснили замысел реконструкции Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

С 2011 года в России отмечается официальная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля в Курске прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане» в Георгиевском сквере. По словам председателя курского Совета ветеранов войны Геннадия Ветрова, молодежи нужно как можно больше рассказывать о том, что происходило в Афганистане.

Как сообщили в мэрии Курска, в скором времени будет реконструирован памятник «Скорбящая мать».

В школе № 38 состоялась торжественная линейка «Афганистан — наша память и боль».

В ней приняли участие школьники, а также руководитель исполнительного комитета российского Союза ветеранов Афганистана по Курской области Олег Чуйков и ветераны войны в Афганистане Игорь Чаплыгин и Александр Брежнев. Их дети учатся в школе № 38.

По словам Олега Чуйкова, исполнительный комитет поддерживает 37 семей тех, кто погиб в Афганистане и чьи имена увековечены на памятнике «Скорбящая мать» в Георгиевском сквере. Он отметил важность предстоящей реконструкции мемориала: проект предполагает дополнение скульптурной композиции двумя стелами с именами курян, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, в том числе в ходе СВО.