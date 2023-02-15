В Курской области появится новый портал записи на прием к врачу

Новый сервис также позволит записаться на прием к доктору Фото: Светлана ВОЛКОВА

До конца 2023 года в регионе будет запущен новый портал записи на прием к врачу, он не только облегчит курянам процедуру записи, но и предоставит доступ к истории болезни, сообщает администрация региона. Теперь все отправленные обращения в формате обратной связи, будут доступны для контроля министерству здравоохранения Курской области. Кроме того, на портале появятся уникальный сервис "Врач – пациент". Некоторые группы пациентов, смогут в личном кабинете в назначенное время дистанционно обсудить с врачом все вопросы.

Что касается модернизации медицинской информационной системы, то за 2022 год в рамках единого цифрового контура запустили программу «Барс. Здравоохранение – Медицинские информационные системы». Программа позволила внедрить единую электронную карту пациента, в которой содержится информация о посещении поликлиник, вызовах врача на дом, результаты всех исследований и другие важные медицинские сведения.

В планах развития на 2023 год – внедрение медицинской информационной системы в стационары медицинских организаций области, интеграция с 1С.Аптека, создание новых видов электронных медицинских документов и многое другое.