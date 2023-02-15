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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:48

17 февраля в Курской области пройдет День бесплатной юрпомощи

Консультации можно получить на четырех площадках
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Бесплатное консультирование организуют в Курске, Золотухино и Дмитриеве

Бесплатное консультирование организуют в Курске, Золотухино и Дмитриеве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 февраля с 11:00 до 16:00 будет проходить совместный прием граждан по правовым вопросам, организованный региональным отделением общественной организации «Человек и Закон» и УМВД России по Курской области.

Прием пройдет на четырех площадках:

г. Курск, ул. Радищева, 24, цокольный этаж;

г. Курск, ул. Ленина, 49;

г. Дмитриев, ул. Ленина, 59;

п. Золотухино, ул. Гостиная, 7.

Консультации проведут юристы регионального отделения организации «Человек и Закон», работники Госавтоинспекции, миграционной службы, Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области, полиции, а также адвокаты, нотариусы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Курской области, специалисты Росреестра по Курской области.