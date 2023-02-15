В Курске открыли Школу лесничеств

С сентября занятия в Школе лесничеств организуют на постоянной основе во всех 13 лесничествах региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Цель проекта – возродить традиции просветительской, научной и природоохранной деятельности школьных лесничеств. Первые занятия прошли в экоклассах школ №61 и №5.

Гостями стали сотрудник Минприроды Курской области Татьяна Некрасова, посвятившая работе по защите леса 27 лет, и координатор движения волонтеров-экологов «Делай!» Алексей Чаусов. Детям рассказали об истории школьных лесничеств, способах защиты леса и проведении природоохранных мероприятий.

Проект «Школа лесничеств» реализуется Минприроды Курской области совместно с ресурсным центром «ЭкоДвиж». До конца текущего учебного года планируется провести шесть пробных уроков. С сентября занятия в Школе лесничеств организуют на постоянной основе во всех 13 лесничествах региона ,сообщает администрация области.

Ранее КП сообщала, что специалисты Лесопожарного центра Курской области и лесохозяйственных предприятий региона ежегодно проводят заготовку семян лесных растений. На сегодняшний день в регионе собрано 2 860 кило сосновых шишек.

Их после сбора отправляют в перерабатывающие цеха, где из них извлекают семена. Выход составляет 1% от собранного количества. После основной обработки семена очищают: обескрыливают на специальном оборудовании или перетирают вручную