В Курске начали подачу тепла в обесточенные в результате аварии многоэтажки

Тысячи курян оставались без тепла и горячей воды Фото: Даниил НАЙХИН

В «Квадре» приступили к заполнению теплосетей в Сеймском округе после завершения ремонта магистрального трубопровода на улице Черняховского.

В течение часа будут созданы все условия для того, чтобы управляющие компании подали отопление и горячую воду домам, подключенным от этого участка теплотрассы, сообщает мэрия Курска.

На время работ была приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

— ул. Харьковская, 4, 6, 8/2,

— пр-д Элеваторный, 3, 5, 7,

— ул. Черняховского, 1, 3, 7а, 7, 11, 13, 17, 14, 15, 19, 10, 6а, 8, 4а, 12, 14, 14а, 16, 31, 29, 33, 31а, 27, 50, 52,3 8, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 50а, 18, 18а, 20, 22, 24, 30, 28, 26, 32,

— ул. Белгородская, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 10/12,

— пер. 2-й Парковый, 6,

— ул. Резиновая, 4, 10/9, 6, 5, 3, 20, 26,

— ул. Краснополянская 2 а, 3, 3а, 5, 5а.

Для ряда жилых домов района КЗТЗ и потребителей ТЭЦ-1 в Центральном округе, по которым были временно снижены параметры теплоснабжения на время установления специалистами точного места повреждения сети, подачу отопления и горячей воды в полном объеме восстановили ночью.