Баскетболистки курского «Динамо» набрали 27 очков в составе сборных России и Словении

18 очков, семь подборов и три передачи Эвы Лисец не помогли словенкам обыграть сборную Польши. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Женская сборная России по баскетболу провела два матча в Минске против национальной команды Белоруссии в рамках «Кубка Дружбы». В первой встрече сильнее были хозяйки паркета - 63:45 (19:4, 14:8, 13:15, 17:18). Игроки курского «Динамо» Анна Буровая и Олеся Сафонова приняли участие в поединке. Анна провела на площадке чуть более 13 минут и отличилась двумя подборами. Олеся набрала два очка, сыграв 3,5 минуты. Во второй встрече россиянки взяли реванш - 71:61 (18:8, 16:22, 21:19, 16:12). На этот раз Буровая за 17 минут набрала семь очков. В свою очередь Сафонова отметилась одним фолом за шесть минут.

Сборная Словении, за которую выступает Эва Лисец, также проводила два товарищеских матча. В первом и победном против Албании игрок «Динамо» участия не принимала. Зато она вышла на поединок со сборной Польши. Словенки уступили 58:65 (13:8, 16:16, 15:22, 14:19). Показатели Лисец: 18 очков, семь подборов и три передачи.