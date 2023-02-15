Курский «Сокол» в восьмой раз в сезоне проиграл, не сумев ни разу огорчить соперника

Липчане стали шестым клубом, кто полностью обезоружил курян. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» принимал МХК «Липецк». Уже после первого периода гости предопредели исход противостояния, забросив три безответных шайбы. Второй безголевой игровой отрезок ни на что не повлиял. В третьем липчане продолжили наращивать свое преимущество. Дубль оформил Артур Коростилев (6-я, 55-я), по разу отличились Федор Попов (14-я), Арсений Лащенов (19-я) и Никита Попадьин (50-я). Итог – 5:0 в пользу «Липецка».

Это уже восьмой матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с парнями Артема Мериои это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9), глазовским «Прогрессом» (0:3) и новочебоксарским «Соколом» (0:7).

Кстати, по числу «сухих» поражений «Сокол» уверенно лидируют. Следом идут «Липецк», «Тверичи-СШОР» (по пять) и «Протон» (четыре).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 53 очка) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (50). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 15 февраля, наши парни проведут повторный матч с липчанами. Начало в 18:30.