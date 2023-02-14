Суд взыскал 146 тысяч рублей с "Курскводоканал" за залитую канализацией квартиру

Собственник жилья отсудил у предприятия деньги через полгода после ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска взыскал с МУП «Курскводоканал» ущерб за залитие квартиры, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

ЧП произошло в июне 2022 года. Из-за засора уличной сети канализации в квартире дома по улице Звездная Курска произошла авария, в результате которой была повреждена внутренняя отделка жилья, испорчена мебель, а также находившиеся там в связи с проведением ремонтных работ строительные материалы. Залитие произошло через унитаз в туалете, уточнили в ведомстве.

Суд, удовлетворяя требования собственника квартиры, исходил из того, что материальный ущерб причинен МУП «Курскводоканал», на который возложена эксплуатационная ответственность за канализацию.

Решением Ленинского районного суда Курска от 14 февраля с МУП «Курскводоканал» в пользу мужчины взыскан материальный ущерб в размере более 146 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.