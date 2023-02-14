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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:45

В Курской области заготовили почти три тонны сосновых шишек

Посев проведут в апреле
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Материал для высева в лесных питомниках начнут подготавливать уже в конце февраля

Материал для высева в лесных питомниках начнут подготавливать уже в конце февраля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Лесопожарного центра Курской области и лесохозяйственных предприятий региона ежегодно проводят заготовку семян лесных растений. На сегодняшний день в регионе собрано 2 860 кило сосновых шишек.

Их после сбора отправляют в перерабатывающие цеха, где из них извлекают семена. Выход составляет 1% от собранного количества. После основной обработки семена очищают: обескрыливают на специальном оборудовании или перетирают вручную. Партии очищенных семян направляются на проверку посевных качеств в Центр защиты леса Воронежской области.

Материал для высева в лесных питомниках начнут подготавливать уже в конце февраля. Посев проводят в апреле. Семена, не планируемые к высеву в текущем году, хранят в течение пяти-шести лет.

Работа по заготовке семян лесных растений проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», рассказали в администрации региона.