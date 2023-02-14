В Курской области на вагоноремонтном заводе пройдет модное шоу

Этой весной встречайте Zheleznogorsk Fashion Day 2023 – театрализованное модное шоу о современной заводской любви. Оно представит интерпретацию церемонии венчания с промышленностью, на которой местные дизайнеры покажут свои капсульные свадебные коллекции.

На Zheleznogorsk Fashion Day 2023 можно будет познакомиться с местными дизайнерами – Даном Субботкиным, Анастасией Романовой, Исидой Андреевой. Они занимаются исключительно апсайклингом (переработкой старых материалов). В показе также примет участие дизайнер из Санкт-Петербурга – Дина Nehigh. Моделями выступят местные жители и работники предприятия.

Шоу пройдет 17 марта на Железногорском вагоноремонтном заводе (г. Железногорск, Курская область). Начало в 18:00. Организаторы: команда независимого Центра современного искусства «Цикорий». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте chicorian.ru.