Жители Черноземья в 2022 году накопили в «цифре» 30 млн рублей по индивидуальным пенсионным планам

СберНПФ подвел итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) в 2022 году. Интерес жителей Черноземья к пенсионным продуктам сохранился, при этом клиенты все чаще оформляют пенсионные продукты в «цифре» и пополняют их онлайн. В 2022 году жители Воронежа, Липецка и Курска, самостоятельно открывшие ИПП в цифровых каналах, дистанционно пополнили эти программы на 30 млн рублей (это больше аналогичных показателей 2021 года на 36%).

Всего 26,5 тыс. россиян, в числе которых и жители Черноземья, в прошлом году открыли ИПП СберНПФ в мобильном приложении и на сайте фонда. Средний первоначальный взнос в цифровых каналах составил 10 тыс. рублей, текущий взнос — 3 тыс. рублей. Оба показателя за год сохранились на уровне 2021 года.

55% клиентов, которые оформили договоры ИПП онлайн, пополняли их ежемесячно, 33% — ежегодно, 12% — ежеквартально. Лучше всего с такой задачей справляется автоплатеж — в прошлом году эту услугу стали использовать вдвое чаще.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Наличие пассивных источников дохода, помимо страховой пенсии, — залог уверенности в завтрашнем дне. Одним из возможных дополнительных источников дохода может стать индивидуальный пенсионный план, который позволяет получить регулярную прибавку к пенсии от государства».