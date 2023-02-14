В ДТП под Курском пострадали две женщины и ребенок

Авария случилась в Октябрьском районе Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 13 февраля примерно в 19:40 в Октябрьском районе Курской области.

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля «Дэу Нексия» под управлением 36-летней женщины и встречного автомобиля «Шевроле Клан» под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП женщина – водитель и 35-летняя женщина - пассажир автомобиля «Дэу Нексия», а также четырехлетняя девочка – пассажир автомобиля «Шевроле Клан» получили ранения и были доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД региона.

Пострадавшая девочка – пассажир находилась в автомобиле в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, уточнили в полиции.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

13 февраля в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими, в которых семь человек получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 16 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 2 водителя, еще двое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, три водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).