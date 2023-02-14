В 2023 году в Курске установят семь зарядных станций для электромобилей

Для удобства пользования зарядными станциями будут разработаны дополнительные сервисы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для запуска новых трамваев к началу 2024 года в рамках реализации концессионного соглашения с компанией ООО «Мовиста Регионы Курск», принято решение об изменении этапности реализации проекта, сообщает администрация региона. К концу 2023 года будет проведена реконструкция трамвайных путей на участке от 2-ой Агрегатной до улицы Октябрьской, общей протяженностью 20,8 километров.

Сейчас идет подготовка документации для закупки современных электробусов. Планируется приобретение десяти единиц, семь из которых будет ежедневно выходить на линию, три - в резерве. До конца года планируется организовать движение электротранспорта на маршруте № 7Э «Московская площадь – Перинатальный центр» общей протяженностью 37,9 километров.

Для развития легкового электрического транспорта, в рамках реализации проекта по развитию зарядной инфраструктуры в Курской области, в 2023 году планируется установить десять зарядных станций для электромобилей. В том числе, семь станций в Курске и по одной станции в Железногорске, Курчатове и Понырях. Для удобства пользования зарядными станциями будут разработаны дополнительные сервисы.