В Курске назначена дата официального открытия купального сезона

Спасатели на пляжах будут дежурить с 1 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Купальный сезон в Курске объявлен с 1 июня по 31 августа. Спасатели будут дежурить на муниципальных пляжах с 1 июня по 31 июля с 11:00 до 21:00 и с 1 по 31 августа с 10:00 до 20:00.

Управление по делам ГО и ЧС при администрации Курска и Всероссийское общество спасания на водах организуют не менее двух общественных постов по обеспечению безопасности горожан на водных объектах. На них будут дежурить обученные спасатели, а также проводиться патрулирование в течение всего купального сезона. Сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность горожан в местах купания. В случае выявления нарушений правил безопасности к отдыхающим возможно применение административного воздействия в соответствии с законом, сказали в мэрии.

Содержание частных пляжей должно соответствовать правилам охраны жизни людей на водных объектах в Курской области, правилам пользования маломерными судами на водных объектах России и правилам пользованиям пляжами страны.