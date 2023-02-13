Курские футболистки крупно проиграли «орлицам»

17 и 18 февраля курские футболистки сыграют с командами из Воронежа и Губкина. Фото с сайта uffc.ru.

В Смоленске состоялся матч первенства России по мини-футболу среди женских команд. «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» встречался с «Куряночкой-Авангард». К исходу 12-й минуты «орлицы» добились перевеса в два мяча, но наша Юлия Денисова смогла создать подобие интриги, оформившая дубль за три минуты. Но это была непродолжительная слабость со стороны орловского клуба. Ониснова начали то и дело забивать, а курянки в оставшееся время провели еще один мяч. На 29-й минуте отличилась Дарья Дворникова (3:7). Итоговый счет - 3:8 в пользу наших соперниц.

После пяти туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 15 очками при разнице мячей 38:7. Вторым идет воронежская «Сталь-ВГАС» с девятью баллами. ТОП-3 замыкает губкинский «СШ № 3» (три). У «Куряночки» нет набранных очков и четвертое промежуточное место. Теперь 17 и 18 февраля курские футболистки сыграют с командами из Воронежа и Губкина.