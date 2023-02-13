Житель Курска лишился сбережений, покупая телевизор через интернет-магазин

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчина прошел процедуру оформления онлайн-заказа, внес 33 тысячи рублей на виртуальную карту и стал ожидать доставку товара в пункт выдачи.

Через несколько дней с клиентом связался незнакомец, представившийся сотрудником курьерской службы. Мужчина попросил предоставить секретный код, якобы необходимый для доставки. Курянин не посчитал просьбу подозрительной и продиктовал постороннему цифры. После проведенной операции деньги с виртуальной карты были перечислены на неустановленный расчетный счет. За разъяснениями покупатель обратился в полицию.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Предстоит выяснить все нюансы мошеннической схемы, а также установить причастных к совершению преступления, - сказали в УМВД региона.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о необходимости бережно относиться к своим персональным данным, а также контролировать объем передаваемой другим информации.