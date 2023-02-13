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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 19:00

Житель Курска лишился сбережений, покупая телевизор через интернет-магазин

Мужчина продиктовал код, который якобы был нужен для доставки товара
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция завела уголовное дело

Полиция завела уголовное дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчина прошел процедуру оформления онлайн-заказа, внес 33 тысячи рублей на виртуальную карту и стал ожидать доставку товара в пункт выдачи.

Через несколько дней с клиентом связался незнакомец, представившийся сотрудником курьерской службы. Мужчина попросил предоставить секретный код, якобы необходимый для доставки. Курянин не посчитал просьбу подозрительной и продиктовал постороннему цифры. После проведенной операции деньги с виртуальной карты были перечислены на неустановленный расчетный счет. За разъяснениями покупатель обратился в полицию.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Предстоит выяснить все нюансы мошеннической схемы, а также установить причастных к совершению преступления, - сказали в УМВД региона.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о необходимости бережно относиться к своим персональным данным, а также контролировать объем передаваемой другим информации.