В курском селе восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Ремонтной бригаде удалось восстановить электроснабжение в селе Алексеевка Глушковского района Курской области после обстрелов ВСУ 13 февраля. К 19.00 все потребители были подключены к электроснабжению. Об этом сообщили в администрации региона.

Ранее КП со ссылкой на губернатора Курской области сообщала, что 13 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района.

Всего насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако была нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.

11 февраля в Суджанском районе Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. ЧП произошло в приграничном селе Гуево. Это уже третий по счету обстрел района с начала февраля.

К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он был доставлен в Суджанскую ЦРБ.