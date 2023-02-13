13 февраля ВСУ обстреляли село в Курской области

Об атаке рассказал глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Всего насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества. Ремонтные бригады выехали на место. Как только это будет безопасно, специалисты приступят к восстановлению электроснабжения, - сказал глава региона.

11 февраля в Суджанском районе Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. ЧП произошло в приграничном селе Гуево. Это уже третий по счету обстрел района с начала февраля.

- К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывают медицинскую помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.