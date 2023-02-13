В Курске на Дзержинского и Красной Армии снесут частный сектор

Центр города будут застраивать высотками Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре определены пилотные участки под так называемую револьверную застройку.

Пилотные земельные участки находятся между улицами Дзержинского и Красной Армии – они будут использоваться для «револьверной схемы» строительства жилья, сообщает "Друг для друга" со ссылкой на председателя Правительства Курской области Алексея Смирнова.

Так называемый револьверный метод заключается в следующем: застройщик сносит старые здания и на их месте возводит благоустроенные многоэтажки. Часть квартир занимают люди, переселенные, например, из аварийных общежитий, а застройщику отдается площадка, где находились эти здания. Они также идут под снос, на их месте появляются современные дома, где получают квартиры люди из других аварийных домов.