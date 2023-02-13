В Курской области новорожденных чаще всего называют Иваном и Евой

С начала 2023 года в Курской области на свет появились 597 малышей Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 февраля, замгубернатора региона Андрей Белостоцкий на еженедельной планерке рассказал о промежуточных итогах рождаемости в регионе.

Так, с начала 2023 года в Курской области на свет появились 597 малышей. Это примерно на 6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Среди новорожденных было десять двойняшек. В январе и начале февраля 2022 года в Курской области двойняшки появились лишь в двух семьях.

Замгубернатора отметил, что прирост рождаемости зависит главным образом от семей, воспитывающих трех детей и более, сообщает "Курская правда".

За первый месяц 2023-го родилось 313 мальчиков и 284 девочки. Самые популярные имена мальчиков – Иван, Михаил, Александр и Матвей, среди девочек лидируют Ева, Мария, Полина. Самые редкие имена января - Дамир, Демид, Ростислав, Ника, Антонина, Надежда.