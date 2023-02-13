Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с постояльцами курского дома соцобслуживания

Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых людей, которые живут в доме социального обслуживания в регионе.

Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними, сказали в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о социальной защите одиноких престарелых граждан.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.