Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 12:56

Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с постояльцами курского дома соцобслуживания

По распространенной информации здесь также незаконно распоряжаются пенсиями, сказали в ведомстве
Ольга ДАНИЛОВА

Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых людей, которые живут в доме социального обслуживания в регионе.

Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними, сказали в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о социальной защите одиноких престарелых граждан.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.