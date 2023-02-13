В аварии под Курском ранена женщина

ВАЗ вылетел в кювет Фото: Даниил НАЙХИН

Авария случилась 12 февраля в 16 часов 40 минут на шестом километре автодороги "Обоянь-Суджа -Белая". 42-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21102, по предварительным данным, не справилась с управлением.

В результате ВАЗ перевернулся с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получила ранения и была доставлена в больницу, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участника ДТП будет дана правовая оценка.

С 10 по 12 февраля в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, в которых 15 участников дорожного получили ранения.

Зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС 17 водителей, еще 8 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 235 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2662 нарушения ПДД РФ.