На День Святого Валентина в Курске потеплеет до +2

Ночью в регионе поднимется метель Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах сильный снег, днем небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Ночью местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура - ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,09 до 0,11 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.