Курянка Анастасия Шкурина выиграла первенство России по легкой атлетике

Анастасия Шкурина (справа). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Смоленске проходит первенство России (до 18 лет) по легкой атлетике в помещении. На дистанции 1 500 метров курская спортсменка Анастасия Шкурина стала лучшей. Ее результат – 4 минуты 26,12 секунды – стал лучшим в России в нынешнем сезоне. Тренируется уроженка Железногорска в МБУ «СШОР» под руководством Марии и Андрея Тихоновых.

Перевес Шкуриной над серебряной призеркой Дарьей Козловой из Ставропольского края составил 3,68 секунды. Бронзу выиграла Анастасия Садыкова (Челябинская область), уступив своей железногорской тезке 6,05 секунды.