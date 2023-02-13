В Курской области проверят обстоятельства гибели беременной женщины

Поручение провести проверку дал СК РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соцмедиа размещена публикация, в которой родственники умершей беременной женщины обвиняют в ее смерти сотрудников медицинского центра, которые вовремя не приняли мер для предотвращения трагических последствий, сообщает СК РФ.

По этому факту следственными органами СК России по Курской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводят следственные действия, назначен комплекс экспертиз.

Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Курской области Гусеву А.Б. доложить о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставил на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает ведомство.