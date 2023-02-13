В Курске восстановили электроснабжение на девяти улицах

Свет вернули ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 февраля в связи с вышедшим из строя трансформатором по улице Планерной, 90 в Курске без электроэнергии остались жители домов следующих улиц и переулков:

— Планерная, 41-73, 40-88;

— Косиновская, 73-91;

— Павлуновского, 201-213, 108-208;

— 1-й Планерный переулок, 3-5, 2-4;

— 2-й Планерный переулок, 1-15, 2-4;

— 3-й Планерный переулок, 7-15, 8-12;

— 4-й Планерный переулок, 5-13, 4-14;

— 6-й Планерный переулок, 1-15, 2-16;

— Летний переулок, 1-15, 4-10.

На замену трансформатора понадобилось около трех с половиной часов. В 01:11 его заменили. В 2:15 13 февраля подключение было осуществлено, сказали в мэрии города.