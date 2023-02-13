В Курске восстановили электроснабжение на девяти улицах

Свет вернули ночью
Фото: Светлана ВОЛКОВА
12 февраля в связи с вышедшим из строя трансформатором по улице Планерной, 90 в Курске без электроэнергии остались жители домов следующих улиц и переулков:
— Планерная, 41-73, 40-88;
— Косиновская, 73-91;
— Павлуновского, 201-213, 108-208;
— 1-й Планерный переулок, 3-5, 2-4;
— 2-й Планерный переулок, 1-15, 2-4;
— 3-й Планерный переулок, 7-15, 8-12;
— 4-й Планерный переулок, 5-13, 4-14;
— 6-й Планерный переулок, 1-15, 2-16;
— Летний переулок, 1-15, 4-10.
На замену трансформатора понадобилось около трех с половиной часов. В 01:11 его заменили. В 2:15 13 февраля подключение было осуществлено, сказали в мэрии города.