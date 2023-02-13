Курянина отправили на принудительные работы за угрозы неисправным пистолетом

Вступил в силу приговор против ранее судимого жителя Медвенского района Курской области, осужденного за незаконное проникновение в жилище и два эпизода угрозы убийством.

Таким образом он пытался узнать у соседей телефон знакомой.

ЧП произошло в сентябре 2022 года. Пьяный 34-летний мужчина подошел к соседскому дому, открыл входную дверь. Увидев односельчанина, женщина попросила его уйти. В ходе словесного конфликта, мужчина достал неисправный пневматический пистолет и стал угрожать убийством, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. На крик прибежал сожитель женщины и вытолкал соседа на улицу. Уже во дворе мужчина направил пистолет в сторону соседа и тоже пригрозил, что убьет его.

В суде курянин вину признал по всем преступлениям и раскаялся.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ и в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему дали год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.