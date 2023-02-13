Курянину дали десять лет колонии за расправу над женой

Приговор еще может быть обжалован Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против 50-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию).

Как установлено в суде, житель Курска во время конфликта с женой, возникшего после употребления алкоголя и на почве ревности, нанес ей ножевое ранение. Удар пришелся в подключичную артерию и легкое. От полученных травм женщина скончалась.

Во время осмотра места происшествия в сарае на территории домовладения курянина следователи нашли и изъяли порох и гильзы.

Суд дал ему десять лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре региона.