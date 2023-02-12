В Курской области райадминистрацию суд обязал отремонтировать ветхую водонапорную башню

Башню построили почти полвека назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Недочет выявила прокуратура Большесолдатского района Курской области во время проверки в сфере водоснабжения.

- Обязанность по поддержанию объектов водоснабжения в районе в надлежащем техническом состоянии, обеспечении бесперебойного и качественного снабжения холодной водой населения возложена на администрацию Большесолдатского района и АО «Курскоблводоканал». Вместе с тем, как показала проверка, эти обязанности исполнялись ненадлежащим образом ,- рассказали в ведомстве.

Реконструкция ветхой водонапорной башни 1979 года постройки расположенной в деревне Дальняя Гатка, не проведена, предусмотренные муниципальной программой мероприятия не реализованы, в производственную программу АО «Курскоблводоканал» не включена.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Большесолдатского района и АО «Курскоблводоканал» реконструировать объект водоснабжения.

Суд требования удовлетворил и отвел на реконструкцию... 20 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.