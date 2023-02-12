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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 19:01

Жители улицы Планерной Курска и прилегающих останутся без света до утра 13 февраля

Произошло повреждение трансформатора
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Повреждение планируют устранить ночью

Повреждение планируют устранить ночью

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В комитете ЖКХ Курска сообщают, что в районе 18:15 у КЭС было выявлено повреждение на воздушной линии электропередач в районе улицы Бурцевки.

В связи с этим без света остались часть жителей Северо-Запада, а также на улицы Бурцевка и прилегающих к ней. Сейчас электроснабжение большинства потребителей восстановлено, по информации КЭС.

Однако выявлено повреждение трансформатора на трансформаторной подстанции в районе улицы Планерная и прилегающих переулков, в связи с чем местные жители пока остаются без света.

- Аварийной бригадой КЭС будет заменен вышедший из строя трансформатор: на это потребуется до пяти часов, - сказали в мэрии города.