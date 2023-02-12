В Курске домашняя собака покусала девятилетнего ребенка

Женщина обратилась в прокуратуру Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Железнодорожного административного округа Курска провела проверку по обращению курянки, которая требует компенсировать моральный вред девятилетнего ребенка женщины покусала соседская собака.

Школьник гулял на улице рядом со своим домом. В это время собака соседей выбежала со двора дома и напала на мальчика. Ребенок получил укушенные раны предплечья, повлекшие легкий вред здоровью, рассказали в прокуратуре.

- Мальчику потребовалось хирургическое вмешательство и длительное стационарное лечение в больнице. Он до сих пор испытывает чувство страха перед животными, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с владельца собаки. С хозяина пса требуют 50 тысяч рублей.