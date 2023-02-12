В Курске в деревянной будке во время пожара погиб мужчина

Полиция выясняет причину ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:04 11 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в Курске на проспекте Плевицкой.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, сотрудники электросетей, газовая служба .

Огонь уничтожил деревянную будку площадью четыре квадрата, сообщили в МЧС региона. Внутри нашли тело 46-летнего мужчины.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.