Соревнования в Сочи завершились победой курских рапиристок

Курянки снова показали отличны результат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рапиристки первой сборной Курской области завоевали золото командного турнира на всероссийских соревнованиях, которые завершились в Сочи. В составе нашей команды выступали Анастасия Безносикова, Полина Козаева, Валерия Рассолова и Кристина Самсонова!

В финале курянки были сильнее соперниц из Московской области.

В Сочи на всероссийских соревнованиях рапиристов мужская сборная Курской области завоевала серебряные награды.

На вторую ступень пьедестала поднялись Темур Алоян, Даниил Кравцов, Владислав Мыльников, Павел Пузанков.

Поздравляем спортсменов и тренеров!

Ранее КП сообщала, что по итогам командных соревнований по рапире среди девушек на юниорском первенстве России в Орле золотые медали были вручены фехтовальщицам первой сборной Курской области Анастасии Безносиковой, Виктории Богдановой, Полине Волобуевой и Ирине Зориной.

В финале курянки также были сильнее соперниц из Московской области.