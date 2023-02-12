В Курске в лесу на Волокно заготовили почти сто кубов дров для СВО

В обладминистрации заверили, что использовали только деревья, которым нужна опиловка Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что 12 февраля в Курске в очередной раз прошла акция по заготовке дров для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

- Мы стараемся регулярно оказывать помощь нашим военным. Как я уже говорил, помощь с заготовкой дров особенно важна. Это связано с тем, что ребята находятся на передовой, где самостоятельно заготавливать древесину очень опасно, – рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Акция прошла сразу в нескольких районах области. Только на территории лесопарковой зоны в микрорайоне Волокно Курска более 150 волонтеров заготовили около ста кубометров дров. Для заготовки использовали валежник, а также деревья, которые по заключению экологов, нуждались в опиловке, сказали в Доме Советов.

В этот же день дрова были направлены в воинские подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции и на территории Курской области.