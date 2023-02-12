Куряне завоевали три медали в конкуре

В Московской области проходят Всероссийские спортивные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия!". Куряне за первые два дня состязаний завоевали три медали.

На маршруте 65 см (зачет среди детей) победителем стала Анастасия Старовойт на лошади Декада;

на маршруте 100 см бронзовую медаль завоевал Александр Юдин на лошади Кальвадос;

на маршруте 105 см (лошади до 6 лет) третье место занял Александр Юдин на лошади Кальвадос.

Поздравляем!

Ранее КП сообщала, что Курянка Кристина Самсонова выиграла всероссийский турнир по рапире. Соревнования прошли на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.

В активе курских фехтовальщиков три награды – по одной каждого достоинства. У женщин победу праздновала Кристина Самсонова. Второй стала Лейла Пириева (Московская область). Третьи места заняли Марта Мартьянова (Татарстан) и Владислава Пенюшкина (Москва).