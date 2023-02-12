86-летний курянин зверски убил женщину

Пенсионеру грозит длительный срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской области в отношении 86-летнего жителя Солнцевского района Курской области. Пенсионера обвиняют в зверском в убийстве женщины.

Как следует из предъявленного обвинения, трагедия произошла во время застолья. Пенсионер повздорил с женщиной, а потом набросился на нее с ножом и нанес несколько ударов ей в грудь.

Затем он ударил ее обухом топора по голове. От полученных травм женщина умерла на месте.

Курянина обвиняют по статье "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ). Но его защитник и он сам просили не брать пенсионера под стражу.

Однако суд, приняв во внимание доводы следователя, пришел к выводу о невозможности применить к пенсионеру более мягкую меру пресечения.

Постановление не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.