Суд обязал комитет ЖКХ Курска отремонтировать дороги на 16 улицах

Комитету ЖКХ также придется восстановить разметку и поставить дорожные знаки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд обязал комитет дорожного хозяйства Курска привести автомобильные дороги, проходящие через 16 улиц, в нормативное состояние.

Речь идет о дорогах по улицам: Кавказская, Красной Армии, Ольшанского, Красный Октябрь, 8 Марта, Суворовская, Сумская, проспект Ленинского комсомола, Тамбовская, Ровецкая, Верхняя Луговая, 1-я Пушкарная, Фестивальная, Дубровинского, Межевая, Веспремская.

Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его. Суд возложил на комитет обязанность на отдельных участках дорог по указанным улицам:

установить дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» в местах, выделенных для пересечения многополосной проезжей части дороги пешеходами;

восстановить горизонтальную дорожную разметку;

устранить выбоины дорожного покрытия;

обустроить тротуары.

Курский областной суд оставил решение без изменения. Оно вступило в силу и в течение шести месяцев должно быть исполнено, добавили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.