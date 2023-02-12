В гонке «Лыжня России - 2023» приняли участие почти две тысячи курян

Соревнования проходят на базе спортивной школы зимних видов спорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошла Всероссийская гонка «Лыжня России - 2023».

В этом году на старт вышли около двух тысяч человек. Среди них профессионалы и любители из Курска и районов региона, а также гости из Белгородской, Брянской и Орловской областей.

Самая короткая дистанция – один километр, она предназначена для детей. Самая длинная – десять километров, для участников от 19 до 59 лет.

Соревнования проходят на базе спортивной школы зимних видов спорта «Арена». Недавно здесь открыли центр подготовки и размещения спортсменов. Теперь у воспитанников школы есть комфортное помещение, где они могут подготовиться к тренировке, отдохнуть и переодеться, оставить инвентарь. Кстати, эти помещения доступны и для всех участников соревнований.

В этом году Всероссийская массовая гонка прошла в 41-й раз. Курская область к «Лыжне России» впервые присоединилась в 2006 году, тогда на старт вышли чуть больше 300 спортсменов и любителей.