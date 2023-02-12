18-летний курянин и его приятель-подросток до смерти забили человека

Трагедия произошла летом прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска вынес приговор молодым людям, которые до смерти забили 31-летнего знакомого.

ЧП произошло в начале лета. Компания выпивала. В ходе застолья произошла ссора, в результате которой 18- летний парень и его несовершеннолетний приятель избили 31-летнего мужчину.

От полученных травм он умер на месте.

В суде обвиняемый вину признал частично. Защитник просил его оправдать ввиду отсутствия в действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111УК РФ.

Несовершеннолетний приятель парня вину не признал, пояснив, что в драке не участвовал, просил его оправдать.

Суд признал приятелей виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ и дал 18-летнему курянину восемь лет исправительной колонии строгого режима.

Его приятель получил шесть с половиной лет исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшей - тети погибшего в качестве возмещения морального вреда с осужденных суд взыскал по полмиллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.