13 февраля в Курской области будет до -11

В регионе продолжает держаться снежная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.

Ночью в связи со снегопадом в Курске работало 59 единиц техники. Израсходовано 328 тонн песок-соляной смеси.

Дорожные рабочие распределили противогололедные материалы, механически расчистили проезжую часть и тротуары на основных магистралях в трех округах города.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.