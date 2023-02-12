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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:34

В Курске в лесу на Волокно рубят дрова для СВО

Она продлится до 14.00.
Ольга ДНАИЛОВА
В мэрии сказали, что одновременно здесь расчищают валежник

В мэрии сказали, что одновременно здесь расчищают валежник

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В лесополосе на Волокно 12 февраля проходит акция по заготовке дров для нужд военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Об этом сообщили в администрации Курска.

В ней принимают участие первый заместитель главы администрации Курска Николай Цыбин, председатель Курского городского Собрания Владимир Токарев, депутаты КГС, представители окружных администраций, волонтеры, студенты курских вузов и все, кто откликнулся на призыв мэрии поддержать акцию.

- В прошлое воскресенье жители Курска, представители власти, волонтеры заготовили около 70 кубометров дров. В этот раз, видимо, будет собрано не меньше: предстоит заготовить дрова и расчистить валежник, - сказали в горадминистрации.

Обеспечивает инвентарем всех желающих поработать с пользой управление по делам ГО и ЧС администрации Курска. Однако многие пришли со своими бензопилами.

Акция продолжится примерно до 14 часов.