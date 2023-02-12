Под Курском утром сгорел ВАЗ

12 февраля в 06.23 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании в автомобиле. ЧП произошло в Курском районе в поселке Искра на улице Дорожной.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №8 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

В результате пожара поврежден автомобиль «ВАЗ 2110» по всей площади, сообщили в МЧС региона.

Огонь тушили 15 человек и шесть единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).