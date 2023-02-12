В Курске снег расчищают 54 единицы техники

Снегоуборочная техника работала также ночью, сказали в горадминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ночью в связи со снегопадом в Курске работало 59 единиц техники. Израсходовано 328 тонн песок-соляной смеси.

Дорожные рабочие распределили противогололедные материалы, механически расчистили проезжую часть и тротуары на основных магистралях в трех округах города.

С утра работа по расчистке города от снега продолжается. Уже работают 54 единицы техники и 45 дорожных рабочих. Ведется очистка дорожного полотна на улицах Дзержинского, Запольной, Кавказской, Пучковке, Карла Маркса, Красном Октябре, Ленина, Перекальского, Победе, 1-я Пушкарной, Радищева, Александра Невского, Бойцов 9-й Дивизии, Бурцевке, Добролюбова, Красная площади, Красной Армии, Ломакина, Нижней Казацкой, Светлой и других. Дорожные рабочие уделяют внимание и расчистке тротуаров, подъездов к социальным объектам и уборке снега на остановках, сообщила мэрия.