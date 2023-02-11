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НовостиСпорт11 февраля 2023 17:11

Курянка Кристина Самсонова выиграла всероссийский турнир по рапире

Соревнования прошли на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи
Алексей СЕРГУНИН
Кристина Самсонова (вторая слева). Фото со страницы ФФР в VK.

Кристина Самсонова (вторая слева). Фото со страницы ФФР в VK.

В активе курских фехтовальщиков три награды – по одной каждого достоинства. У женщин победу праздновала Кристина Самсонова. Второй стала Лейла Пириева (Московская область). Третьи места заняли Марта Мартьянова (Татарстан) и Владислава Пенюшкина (Москва).

У мужчин вторым финишировал Владислав Мыльников, третьим - Даниил Кравцов. Золото в активе самарского рапириста Кирилла Бородачёва. Вместе с Крацовsм на третьей ступеньке пьедестала расположился Искандер Булатов (Башкортостан).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские рапиристки завоевали золото на первенстве России в Орле.