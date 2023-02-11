Под Курском сотрудник офиса сотовой связи продавал детализации разговоров

Железногорский городской суд рассматривает уголовное дело по факту неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации и нарушения тайны телефонных переговоров и сообщений лицом с использованием своего служебного положения.

В производстве Железногорского городского суда находится уголовное дело против 25-летнего местного жителя по обвинению в совершении совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 138 (6 эпизодов), ч.4 ст.274.1 (4 эпизода) УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года специалист офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, обязанный обеспечивать и соблюдать конфиденциальность персональных данных, путем неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации неоднократно за деньги направлял по мессенджеру неизвестному детализации телефонных соединений абонентов без их согласия, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью.

Разбирательство по делу идет в закрытом судебном заседании.