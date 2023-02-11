12 февраля в Курской области прогнозируют метель

В регионе продолжает держаться зимняя погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 февраля в регионе будет облачно. Ночью снег, местами сильный, днем местами небольшой снег. Ночью местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 2-7° мороза, днем 0- 5° мороза.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.

Радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая, сообщили в МЧС региона.