В ДТП под Курском пострадали два водителя

ДТП произошло в Фатежском районе Фото: Даниил НАЙХИН

В 08:36 11 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии на ФАД М-2 Москва-Симферополь Фатежского района.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 45 Фатежского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Здесь столкнулись две легковушки - «Мицубиши Ланцер» и «Нива».

Спасатели деблокировали из салона человека. Пострадали оба водителя.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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