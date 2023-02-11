Еще двое мобилизованных курян погибли в СВО

Печальные известия продолжают приходить в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе проведения специальной военной операции погибли двое курян.

Алексей Марков погиб 20 января. Он мобилизованный, служил в одной из воинских частей. Алексею Олеговичу было 33 года.

Александр Ангелов также мобилизованный. Александру Ивановичу было 39 лет.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими курских воинов. Светлая память воинам, - сказали в администрации региона.

Администрация Курска также выражает соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Доме Советов уточнили, что украинские военнослужащие не пересекали границу Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами. Граница находится под надежной защитой российских военных и пограничников, пояснили в администрации Курской области.

Ранее КП сообщала со ссылкой на губернатора Курской области, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ.

Кроме того, учебные стрельбы из разных видов оружия и орудий на специальных полигонах Рыльского района Курской области прошли 10 февраля. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.