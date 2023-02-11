В Курской области инспектор ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей

Рейды на дорогах проходят ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завели уголовное дело против 22-летнего водителя, его подозревают в даче взятки инспектору ДПС Отделения МВД России по Поныровскому району. Мужчина просил не привлекать его к ответственности за то, что сел за руль пьяным.

- В Поныровском районе Курской области Госавтоинспекторы остановили автомобиль "Лада" для проверки документов. Водитель не смог предъявить водительского удостоверения. Как выяснилось в ходе проверки, он никогда не имел прав на машину, - рассказали в полиции.

По внешнему виду молодой человек был пьян. Ему предложили пройти освидетельствование, которое подтвердило наличие алкогольного опьянения.

Желая избежать ответственности, водитель предложил инспектору ДПС 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции предупредил его о последствиях, но молодой человек предупреждения проигнорировал, сказали в полиции.

Против водителя составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Машину отвезли на штрафстоянку.

СУ СК России по Курской области против водителя завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ст. 291 Уголовного кодекса РФ ("Дача взятки").