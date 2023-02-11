Курские легкоатлетки выиграли зимний Кубок России

Тренируются спортсмены под руководством Ларисы Мещеряковой. Фото из телеграм-канала Спорт46.

В Саранске прошел зимний Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанницы Курской спортивной школы олимпийского резерва завоевали две золотых медали.

Анастасия Кулаковская стала первой на дистанции 200 метров. А Юлия Бернацкая выиграла забег на дистанции 800 метров. Тренируются спортсменки под руководством Ларисы Мещеряковой.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, две медали завоевали курские легкоатлетки на республиканской спартакиаде школьников. В беге на 60 метров победила Екатерина Пискарева (Курская область). Она пробежала дистанцию за 7,94 секунды. Второй финишировала представительница Московской области Юлия Гринько (7,96). Бронзовую награду завоевала еще одна наша землячка Екатерина Панкова (8,01).